Départ d'Habib Beye : C'est confirmé !

Arrivé sur le banc du Stade Rennais en cours de saison dernière, Habib Beye est déjà confronté à de nombreuses critiques concernant les résultats du club breton en ce début de saison. Le nul concédé au Havre (2-2) après avoir mené 2 à 0 pourrait d'ailleurs pousser les Rouge-et-Noir à prendre une décision radicale.

En janvier dernier, après un hiver très mouvementé, le Stade Rennais décide de lancer Habib Beye dans les grands bains. L'ancien coach du Red Star attendait une opportunité en Ligue 1 depuis longtemps, mais il se pourrait que cela s'arrête plus tôt que prévue.

Beye déjà menacé ? Et pour cause, alors qu'il dispose d'un effectif qui devrait lui permettre de jouer les premiers rôles en Ligue 1, Habib Beye déçoit en ce début de saison puisque le Stade Rennais n'est que dixième de Ligue 1 avec 10 points au compteur et seulement deux victoires en sept journées contre l'OM (1-0) et l'OL (3-1). Mais surtout, les Bretons viennent de concéder un nul gênant au Havre (2-2), après avoir pourtant menés 2 à 0. Selon les informations de RMC Sport, le Stade Rennais comme à se poser des questions sur l'avenir d'Habib Beye, qui se sait menacé.