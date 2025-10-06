Catastrophe au PSG, Luis Enrique doit mettre le feu au mercato ?

Depuis quelques semaines maintenant, les catastrophes s’enchaînent au PSG. Luis Enrique ne cesse de voir son effectif être décimé par les blessures plus ou moins importantes. Le technicien espagnol pourrait ainsi mettre le feu au mercato cet hiver afin d’obtenir de nouveaux renforts et éviter de se retrouver dans une telle situation en seconde partie de saison. C’est notre sondage du jour !
Les catastrophes se multiplient au PSG depuis quelques semaines. Le club de la capitale ne cesse de voir son effectif être amoindri par les pépins physiques plus ou moins importants. Déjà privé d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marquinhos, Joao Neves et Khvicha Kvaratskhelia contre Barcelone, Luis Enrique a en plus dû se passer des services de Fabian Ruiz ce dimanche contre le LOSC. Le coach espagnol se creuse donc les méninges pour conserver un groupe compétitif.
Malédiction au PSG, les jeunes en profitent
Pour le moment, l’entraîneur du PSG cherche du renfort chez les titis parisiens. Mathis Jangeal et Quentin Ndjantou ont pu faire leurs premiers pas en Ligue 1 contre Auxerre. Le jeune attaquant de 18 ans a d’ailleurs pu enchaîner avec une entrée en jeu contre le FC Barcelone en Ligue des champions avant d’honorer sa première titularisation contre le LOSC ce dimanche.
Luis Enrique va réclamer des recrues cet hiver ?
Mais cela risque de ne pas être suffisant cette saison, surtout si les blessures continuent à s’enchaîner au PSG. Luis Enrique pourrait donc mettre le feu au mercato hivernal en réclamant des recrues à sa direction. Le technicien de 55 ans pourrait par exemple réclamer un nouvel attaquant au cas où Ousmane Dembélé ou un autre élément offensif venait à rechuter. Il pourrait également exiger un nouveau milieu de terrain ou un autre défenseur pour apporter de la profondeur à son banc, voire demander à ce que tous les secteurs soient renforcés.
Alors selon vous, que doit demander Luis Enrique au PSG cet hiver sur le mercato ? À vos votes !