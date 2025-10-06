Catastrophe au PSG, Luis Enrique doit mettre le feu au mercato ?

La rédaction

Depuis quelques semaines maintenant, les catastrophes s’enchaînent au PSG. Luis Enrique ne cesse de voir son effectif être décimé par les blessures plus ou moins importantes. Le technicien espagnol pourrait ainsi mettre le feu au mercato cet hiver afin d’obtenir de nouveaux renforts et éviter de se retrouver dans une telle situation en seconde partie de saison. C’est notre sondage du jour !

Les catastrophes se multiplient au PSG depuis quelques semaines. Le club de la capitale ne cesse de voir son effectif être amoindri par les pépins physiques plus ou moins importants. Déjà privé d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marquinhos, Joao Neves et Khvicha Kvaratskhelia contre Barcelone, Luis Enrique a en plus dû se passer des services de Fabian Ruiz ce dimanche contre le LOSC. Le coach espagnol se creuse donc les méninges pour conserver un groupe compétitif.

Malédiction au PSG, les jeunes en profitent Pour le moment, l’entraîneur du PSG cherche du renfort chez les titis parisiens. Mathis Jangeal et Quentin Ndjantou ont pu faire leurs premiers pas en Ligue 1 contre Auxerre. Le jeune attaquant de 18 ans a d’ailleurs pu enchaîner avec une entrée en jeu contre le FC Barcelone en Ligue des champions avant d’honorer sa première titularisation contre le LOSC ce dimanche.