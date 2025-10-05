Mercato - PSG : La discussion en privé qui a tout changé !

Pierrick Levallet

Le PSG s’est montré peu actif en terme de recrutement cet été. Afin de ne pas chambouler son effectif, le club de la capitale ne s’est contenté que de trois arrivées. Les Rouge-et-Bleu ont notamment monté une opération à 55M€ bonus compris pour s’attacher les services de Lucas Chevalier. Une discussion en privé a d’ailleurs fait la différence pour son transfert.

Luis Enrique a fait la différence pour le transfert de Lucas Chevalier Comme le rapporte Le Parisien, le choix de Lucas Chevalier de rejoindre le PSG a été motivé par l’insistance de Luis Enrique et de Luis Campos. L’entraîneur espagnol et le conseiller sportif parisien estimaient qu’il était la pièce manquante du puzzle. « Luis Enrique lui a dit : C’est toi et personne d’autre. Quand tu as ce genre de discours et que tu sens que tu as la confiance de l’entraîneur, c’est difficile de ne pas être emballé » a d’ailleurs avoué Rémi, le grand frère de Lucas Chevalier.