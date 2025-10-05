Départ à Paris : La réponse fracassante du clan Chevalier !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors du dernier mercato estival, Lucas Chevalier a changé de dimension. A 23 ans, le gardien français a ainsi quitté le LOSC, son club formateur, pour rejoindre le PSG et remplacer ainsi Gianluigi Donnarumma. Un grand changement pour le désormais protégé de Luis Enrique. Malgré cela, ses proches n’ont pas souhaité le suivre à Paris, restant ainsi dans le nord de la France.

« Notre vie est à Calais avec nos amis » Si Lucas Chevalier est donc aujourd’hui à Paris, sa famille est restée dans le nord de la France. En effet, pour La Voix du Nord, Rémy Chevalier, frère du gardien du PSG, a expliqué : « On m’a demandé si on allait s’installer à Paris. Je réponds que non. Notre vie est à Calais avec nos amis, nos activités, nos balades sur la plage ».