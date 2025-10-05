Départ à Paris : La réponse fracassante du clan Chevalier !

Lors du dernier mercato estival, Lucas Chevalier a changé de dimension. A 23 ans, le gardien français a ainsi quitté le LOSC, son club formateur, pour rejoindre le PSG et remplacer ainsi Gianluigi Donnarumma. Un grand changement pour le désormais protégé de Luis Enrique. Malgré cela, ses proches n’ont pas souhaité le suivre à Paris, restant ainsi dans le nord de la France.
« Notre vie est à Calais avec nos amis »
Si Lucas Chevalier est donc aujourd’hui à Paris, sa famille est restée dans le nord de la France. En effet, pour La Voix du Nord, Rémy Chevalier, frère du gardien du PSG, a expliqué : « On m’a demandé si on allait s’installer à Paris. Je réponds que non. Notre vie est à Calais avec nos amis, nos activités, nos balades sur la plage ».
« On a besoin de garder notre activité »
Par ailleurs, le clan Chevalier a pris une autre décision radicale malgré ce transfert au PSG. En effet, alors que certaines familles auraient arrêté de travailler, les proches de Lucas Chevalier en ont décidé autrement. « Récemment, un journaliste parisien m’a dit dit que j’étais courageux car il a vu plein de familles qui partaient avec le joueur et ne travaillaient plus. En quoi on l’est ? Nous aussi, on bosse. Et on a besoin de garder notre activité. Avec Lucas, on a des choses à se dire quand on se voit », raconte le frère du Parisien.