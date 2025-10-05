Il signe au PSG, le coup de pression après son transfert !

Alexis Brunet

Devenu l’un des meilleurs gardiens de Ligue 1 au LOSC, Lucas Chevalier a décidé de rejoindre le PSG cet été afin de continuer sa progression. Le Français est beaucoup plus exposé à Paris et selon Bruno Génésio la moindre petite erreur sera scrutée et analysée. L’entraîneur lillois a toutefois une totale confiance en son ancien joueur pour répondre aux attentes du champion d’Europe.

Dimanche soir, Lucas Chevalier vivra un moment spécial. Le gardien de but va faire son grand retour dans son ancien stade, car le PSG se rend sur la pelouse du LOSC. Forcément, Bruno Génésio a donc été interrogé sur son ancien protégé en conférence de presse.

« Je pense qu’il a fait de bons débuts » Selon Bruno Génésio, Lucas Chevalier se débrouille plutôt bien pour ses grands débuts au PSG. Une belle réussite, car le gardien de but doit faire face à une exposition beaucoup plus importante à Paris. « Je pense qu’il a fait de bons débuts. Il a assumé son rôle de numéro un dans un club qui est champion d’Europe. Et je l’ai dit tout à l’heure, c’est pas la même chose que d’être gardien à Paris ou dans un autre club en France. Forcément il y a une exposition qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importante », a déclaré l’entraîneur du LOSC en conférence de presse, rapporté par RMC Sport.