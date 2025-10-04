Transfert historique à l’OL : C’est le choc !

Pierrick Levallet

L’OL a frappé fort sur le mercato lors de l’été 2024. Le club rhodanien a tout simplement bouclé le transfert le plus cher de son histoire en déboursant 32M€ pour s’attacher les services de Moussa Niakhaté. Sa première saison n’a toutefois pas vraiment été à la hauteur des attentes. Mais depuis le début de l’exercice 2025-2026, l’international sénégalais choque son monde.

«Lyon peut compter sur un Niakhaté extraordinaire» « Lyon a dérogé à ses habitudes contre Salzbourg en gagnant 2-0 et non pas 1-0. La défense est toujours aussi solide parce que cette année Lyon peut compter sur un Niakhaté extraordinaire, ce qui n’était pas le cas la saison dernière » a expliqué l’ex-chroniqueur de Canal+ sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.