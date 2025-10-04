Nouveaux joueurs à l’OL : La grande annonce de Paulo Fonseca !

Pierrick Levallet

Le mercato estival a fait des dégâts à l’OL. Mais il a permis à certains éléments du centre de formation de se révéler. C’est notamment le cas pour Khalis Merah, Mathys De Carvalho et Enzo Molebe. Paulo Fonseca s’est d’ailleurs montré très satisfait par le vivier de jeunes talents que le club rhodanien possède.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le mercato estival a fait des dégâts à l’OL. Dans le rouge financièrement, le club rhodanien a dû se séparer de plusieurs de ses meilleurs éléments - comme Rayan Cherki, Alexandre Lacazette ou encore Georges Mikautadze - afin de renflouer ses caisses. Cela a toutefois permis à de jeunes pousses de se révéler sous le maillot lyonnais.

Le centre de formation de nouveau à l'honneur à l'OL C’est notamment le cas pour Khalis Merah, très en vue depuis le début de saison. Mathys De Carvalho - qui vient tout juste de prolonger à l’OL jusqu’en 2028 - a également su tirer son épingle du jeu, à l’instar d’Enzo Molebe. Paulo Fonseca s’est d’ailleurs émerveillé face au grand vivier que le club rhodanien possédait en terme de jeunes talents.