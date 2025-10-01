Départ de Lacazette : Le vestiaire de l’OL se lâche !

Pierrick Levallet

Le dernier mercato estival a fait des dégâts à l’OL. Le club rhodanien a été contraint de se séparer de certains de ses meilleurs éléments afin de renflouer ses caisses. C’est dans cette optique qu’Alexandre Lacazette a quitté le navire. Tyler Morton s’est d’ailleurs livré sur le secteur offensif lyonnais depuis le départ de son attaquant vedette.

Le mercato a été assez spécial du côté de l’OL cet été. Menacé par une rétrogradation en Ligue 2, le club rhodanien a finalement échappé au pire. Les Lyonnais ont néanmoins été contraints de se séparer de plusieurs de leurs meilleurs éléments afin d’alléger leur masse salariale et renflouer leurs caisses.

L'OL joue sans 9 depuis le départ de Lacazette C’est dans cette optique qu’Alexandre Lacazette a quitté l’OL. L’attaquant de 34 ans a signé libre au Neom SC en Arabie Saoudite. Les pensionnaires de la Ligue 1, eux, évoluent sans numéro 9 depuis son départ malgré l’arrivée de Martin Satriano en toute fin de mercato. Tyler Morton s’est d’ailleurs livré sur le sujet.