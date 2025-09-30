Mercato : C'est «très tendu» avec une star du PSG, de folles propositions arrivent !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant récemment prolongé jusqu’en 2029, Nuno Mendes ne devrait donc pas quitter le PSG de sitôt. Pourtant, il y a quelques mois de cela, les rumeurs annonçaient un vif intérêt de Manchester United pour le Portugais. Si Mendes est donc resté à Paris, la possibilité de s’en aller était bien réelle avec à la clé un énorme contrat.

En février dernier, parmi les nombreuses prolongations annoncées par le PSG, on retrouvait celle de Nuno Mendes. Le Portugais a ainsi paraphé un nouveau contrat jusqu’en 2029, mettant alors fin aux rumeurs d’un possible départ. Manchester United faisait notamment partie des prétendants à la signature de Mendes, qui ne s’imaginait pas forcément quitter le PSG malgré les sommes folles qui étaient proposées.

« Ils lui proposaient 3-4 fois ce qu’il gagnait » Nuno Mendes est donc toujours aujourd’hui un joueur du PSG. Un départ n’a finalement pas eu lieu pour le Portugais, mais à ce propos, pour Colinterview, Fabrice Hawkins a fait savoir : « C’est vrai qu’à un moment donné, c’était très tendu. Il avait plusieurs clubs notamment en Angleterre qui lui faisaient les yeux doux qui lui proposaient 3-4 fois ce qu’il gagnait ».