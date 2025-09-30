Mercato : C'est «très tendu» avec une star du PSG, de folles propositions arrivent !  

Ayant récemment prolongé jusqu’en 2029, Nuno Mendes ne devrait donc pas quitter le PSG de sitôt. Pourtant, il y a quelques mois de cela, les rumeurs annonçaient un vif intérêt de Manchester United pour le Portugais. Si Mendes est donc resté à Paris, la possibilité de s’en aller était bien réelle avec à la clé un énorme contrat.
En février dernier, parmi les nombreuses prolongations annoncées par le PSG, on retrouvait celle de Nuno Mendes. Le Portugais a ainsi paraphé un nouveau contrat jusqu’en 2029, mettant alors fin aux rumeurs d’un possible départ. Manchester United faisait notamment partie des prétendants à la signature de Mendes, qui ne s’imaginait pas forcément quitter le PSG malgré les sommes folles qui étaient proposées.
« Ils lui proposaient 3-4 fois ce qu’il gagnait »
Nuno Mendes est donc toujours aujourd’hui un joueur du PSG. Un départ n’a finalement pas eu lieu pour le Portugais, mais à ce propos, pour Colinterview, Fabrice Hawkins a fait savoir : « C’est vrai qu’à un moment donné, c’était très tendu. Il avait plusieurs clubs notamment en Angleterre qui lui faisaient les yeux doux qui lui proposaient 3-4 fois ce qu’il gagnait ».
« Il aurait quitté le PSG vraiment si il y avait un gros soucis »
Loin du PSG, Nuno Mendes aurait donc pu toucher le pactole. Mais quitter le club de la capitale n’était clairement pas sa priorité. « Il aurait pu sans problème partir, mais il souhaitait rester au PSG. C’était son choix numéro 1, 2, 3. Il aurait quitté le PSG vraiment si il y avait un gros soucis », a expliqué le journaliste de RMC.