Recrues XXL : L'argent du PSG régale Luis Enrique !

En 2023, le PSG a décidé de confier les clés à Luis Enrique. L’Espagnol est ainsi aujourd’hui l’entraîneur du club de la capitale. Bien évidemment, ce rôle n’est pas simple à assumer pour l’ancien Barcelonais, mais Luis Enrique s’estime toutefois très chanceux d’être à Paris. La raison ? La puissance financière du PSG qui permet de réaliser de gros recrutements.

Entraîner le PSG est-il un métier si simple que cela ? De passage en conférence de presse ce mardi à la veille du choc face au FC Barcelone, Luis Enrique a répondu à cette question. Et l’Espagnol a alors reconnu certaines complications du fait d’être à la tête du PSG, expliquant : « C'est évident que gérer une équipe de haut niveau comporte certaines complications ».

La « puissance économique » du PSG régale Luis Enrique Malgré cela, étant entraîneur du PSG, Luis Enrique est quelqu’un de privilégié du faut de la puissance financière du club de la capitale. Un avantage que reconnait l’Espagnol, qui a fait savoir à ce propos : « Nous avons la possibilité de disposer de beaucoup de joueurs très bons à plusieurs postes et d'avoir la puissance économique pour nous renforcer chaque année ».