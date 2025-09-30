Viré par le PSG, une offre de l'OM le terrifie !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2021, l'OM tente de recruter un attaquant et Pablo Longoria appelle ainsi Kevin Gameiro dont le contrat prenait fin à Valence. Toutefois, l'ancien attaquant du PSG a refusé de rejoindre le club phocéen notamment à cause de son passé de parisien, craignant notamment pour son fils à l'école.

Toujours en quête d'un nouvel attaquant depuis qu'il est arrivé à l'OM, Pablo Longoria avait tenté de recruter Kevin Gameiro en 2021 alors que son contrat à Valence prenait fin. Ce dernier a finalement préféré faire son retour à Strasbourg notamment à cause de son passé de joueur du PSG. Kevin Gameiro estime notamment avoir eu peur pour son enfant à l'école.

Gameiro dit non à l'OM « Non, ce n’était pas possible (de signer à l'OM). Ils m’ont contacté plusieurs fois, la dernière en date lors de mon retour à Strasbourg. C’est plus un choix familial qui m’a fait refuser l’OM. À 34 ans, tu n’as pas envie de toute cette pression. Pablo Longoria a essayé de me faire venir, il a failli (sourire). Il a failli parce qu’à ce moment-là, je sortais d’une année compliquée à Valence. Je voulais retrouver un club avec de la passion. J’avais une offre d’un club en Turquie qui me proposait beaucoup d’argent mais qui ne me faisait pas rêver. Et j’avais l’OM, un très grand club français, avec un salaire très intéressant. Il y avait aussi Pablo, qui était là, et Sampaoli, que j’avais côtoyé à Séville. J’avais confiance en eux, au-delà du club, et ça a failli me faire changer d’avis », confie-t-il dans une interview accordée au Late Football Club sur Canal+ avant de poursuivre.