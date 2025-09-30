Viré par le PSG, une offre de l'OM le terrifie !

En 2021, l'OM tente de recruter un attaquant et Pablo Longoria appelle ainsi Kevin Gameiro dont le contrat prenait fin à Valence. Toutefois, l'ancien attaquant du PSG a refusé de rejoindre le club phocéen notamment à cause de son passé de parisien, craignant notamment pour son fils à l'école.
Toujours en quête d'un nouvel attaquant depuis qu'il est arrivé à l'OM, Pablo Longoria avait tenté de recruter Kevin Gameiro en 2021 alors que son contrat à Valence prenait fin. Ce dernier a finalement préféré faire son retour à Strasbourg notamment à cause de son passé de joueur du PSG. Kevin Gameiro estime notamment avoir eu peur pour son enfant à l'école.
Gameiro dit non à l'OM
« Non, ce n’était pas possible (de signer à l'OM). Ils m’ont contacté plusieurs fois, la dernière en date lors de mon retour à Strasbourg. C’est plus un choix familial qui m’a fait refuser l’OM. À 34 ans, tu n’as pas envie de toute cette pression. Pablo Longoria a essayé de me faire venir, il a failli (sourire). Il a failli parce qu’à ce moment-là, je sortais d’une année compliquée à Valence. Je voulais retrouver un club avec de la passion. J’avais une offre d’un club en Turquie qui me proposait beaucoup d’argent mais qui ne me faisait pas rêver. Et j’avais l’OM, un très grand club français, avec un salaire très intéressant. Il y avait aussi Pablo, qui était là, et Sampaoli, que j’avais côtoyé à Séville. J’avais confiance en eux, au-delà du club, et ça a failli me faire changer d’avis », confie-t-il dans une interview accordée au Late Football Club sur Canal+ avant de poursuivre.
«On sait que ça peut être compliqué à l’école»
« J’étais en vacances, les discussions étaient bien avancées. Pendant quinze jours, j’avais une boule au ventre. À 34 ans, je me disais: "Mais qu’est-ce qui m’arrive? Ce n’est pas normal d’avoir une boule au ventre." C’est la première fois que j’en ai discuté avec ma famille et mes proches, car c’était une décision très importante. L’OM, ce n’est pas un club facile, avec tout ce qu’il y a autour. Quand tu arrives dans un club comme ça, il faut être à 100%. J’ai une vie de famille, c’est compliqué. J’ai des enfants. À ce moment-là, mon grand avait 12 ans. On sait que ça peut être compliqué à l’école », ajoute Kevin Gameiro.