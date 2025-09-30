Mercato - PSG : La décision fracassante de Luis Enrique !

Axel Cornic

Après la victoire historique en ligue des Champions, le Paris Saint-Germain n’a pas beaucoup changé au cours du dernier mercato estival. Une volonté de Luis Enrique, qui semble avoir décidé de garder ses stars et permettre à certains jeunes talents du centre de formation de se montrer et peut-être exploser au plus haut niveau.

Depuis l’arrivée de QSI, à Paris on dépensait sans compte chaque été, avec des transferts titanesque. Mais ce PSG n’est plu, puisque depuis l’arrivée de Luis Enrique le projet a radicalement changé. Terminé les stars payées des millions, place plutôt à un collectif fort et uni, basé sur des jeunes talents à développer.

« C’est aussi Luis Enrique qui a décidé de ne pas recruter » Cela s’est notamment vu cet été, puisque seulement trois recrues ont débarqué au PSG avec Ilya Zabarnyi, Lucas Chevalier et Renato Marin. Et c’est bien le coach espagnol qui est derrière ce changement radical, qui pose toutefois quelques soucis dans la rotation de l’effectif depuis le début de la saison. « Le problème, c’est que c’est aussi Luis Enrique qui a décidé de ne pas recruter beaucoup » a souligné Kevin Diaz, sur RMC.