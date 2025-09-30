Gros transfert : Il annonce le «coup parfait» à l’OM !

Lors du dernier mercato estival, l'OM de Pablo Longoria s'est attaché les services de Nayef Aguerd. En effet, le club olympien a déboursé environ 23M€ pour s'offrir le défenseur central de 29 ans. D'après Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc, l'OM a réalisé le coup parfait en recrutant Nayef Aguerd.

«On l'a sous-coté»

« Son prêt à la Real Sociedad ? Quand on le retrouvait, je le sentais revivre, et ça nous aidait aussi. À son âge, il avait besoin qu'on lui donne des responsabilités, qu'on lui dise tu vas être numéro 1, enchaîner... et ne surtout pas passer deuxième, troisième ou quatrième central dès que tu es un peu moins bien. Il a trouvé un coach (Imanol Alguacil) qui lui a donné confiance, un football espagnol qui lui convient, il a fait de très bons matches. (L'OM a réalisé) le coup parfait. Je ne suis pas forcément objectif, je le connais depuis ses 16 ans, mais je trouve qu'on l'a sous-coté, un défenseur central gaucher, technique, rapide... Quand tu perds une année ou deux en Angleterre, ils te mettent une étiquette, tu rates un train. Tant mieux pour Marseille, ça a aidé d'avoir Medhi (Benatia) au club, comme le public marocain, il connaît les immenses qualités de Nayef », a estimé Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc, lors d'un entretien accordé à L'Equipe.