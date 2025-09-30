Transfert historique : L’annonce qui va enflammer l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Décevant lors de ses premières sorties, Steven Berghuis s’est exprimé sur Igor Paixao, contre qui il a joué plusieurs fois quand il était au Feyenoord Rotterdam, à la veille du match de Ligue des champions entre l’OM et l’Ajax Amsterdam. L’international néerlandais a avoué que le Brésilien avait souvent mis son équipe en difficulté et estime qu’il peut réussir à Marseille.

Mardi, à l’occasion du match entre l’OM et l’Ajax Amsterdam comptant pour la deuxième journée de Ligue des champions, Igor Paixao va retrouver une équipe qu’il a souvent affrontée lors de ses années au Feyenoord Rotterdam. En conférence de presse ce lundi, Steven Berghuis a donné son avis sur l’ailier brésilien, très attendu en raison du montant de son transfert, estimé à 35M€ bonus compris.

« S’il est en forme, il peut faire des belles choses pour Marseille » « Très bon joueur de foot. C’était très difficile pour nous pendant quelques matchs. À gauche, à droite, un contre un, marquer, défendre, il a tout. S’il est en forme, il peut faire des belles choses pour Marseille », a déclaré l’international néerlandais de l’Ajax Amsterdam.