Transfert historique : L’annonce qui va enflammer l’OM !

Décevant lors de ses premières sorties, Steven Berghuis s’est exprimé sur Igor Paixao, contre qui il a joué plusieurs fois quand il était au Feyenoord Rotterdam, à la veille du match de Ligue des champions entre l’OM et l’Ajax Amsterdam. L’international néerlandais a avoué que le Brésilien avait souvent mis son équipe en difficulté et estime qu’il peut réussir à Marseille.
Mardi, à l’occasion du match entre l’OM et l’Ajax Amsterdam comptant pour la deuxième journée de Ligue des champions, Igor Paixao va retrouver une équipe qu’il a souvent affrontée lors de ses années au Feyenoord Rotterdam. En conférence de presse ce lundi, Steven Berghuis a donné son avis sur l’ailier brésilien, très attendu en raison du montant de son transfert, estimé à 35M€ bonus compris.
« S’il est en forme, il peut faire des belles choses pour Marseille »
« Très bon joueur de foot. C’était très difficile pour nous pendant quelques matchs. À gauche, à droite, un contre un, marquer, défendre, il a tout. S’il est en forme, il peut faire des belles choses pour Marseille », a déclaré l’international néerlandais de l’Ajax Amsterdam.
« C’est un joueur fort et il l’a déjà démontré en Ligue des champions »
Plus tôt dans la journée, Roberto De Zerbi avait lui aussi été interrogé sur les débuts d’Igor Paixao et ses difficultés lors de ses premiers matchs avec l’OM : « Vous avez fait la même question à Matt (O’Riley). Je n’aime pas trop cette question, car Paixao s’est blessé il y a deux mois, il n’était pas dans une condition optimale. Mais c’est un joueur fort et il l’a déjà démontré en Ligue des champions. Parler de Paixao en voulant dire qu’il ne joue pas encore bien… Paixao n’est pas encore à 100% car quand un joueur a été blessé deux mois, c’est normal de ne pas être à 100% au niveau physique, non ? Si vous connaissez le foot, je pense que vous le savez très bien. Donc cette question ne me plait pas. »