Transfert : Un attaquant «très talentueux» annoncé à l’OM !

Arrivé cet été en provenance de Feyenoord, Igor Paixao n’a pas encore justifié les 35M€ bonus compris investis par l’OM pour le recruter cet été. Roberto De Zerbi a pris sa défense ce lundi en conférence de presse et son nouveau coéquipier Matt O’Riley, qui le voit tous les jours à l’entraînement, estime qu’il est très talentueux et qu’il finira pas apporter à Marseille.
À peine deux petites titularisations et les critiques commencent déjà à se faire entendre concernant Igor Paixao. Il faut dire que l’OM a dépensé 35M€ bonus compris, le transfert le plus cher de son histoire, pour s’attacher ses services cet été, mais le Brésilien est arrivé blessé et n’a fait ses débuts sous ses nouvelles couleurs que le 12 septembre dernier lors de la réception de Lorient (4-0).
« Il va beaucoup nous apporter sur le terrain »
Présent en conférence de presse ce lundi à la veille d’affronter l’Ajax Amsterdam en Ligue des champions, Matt O’Riley a donné son ressenti sur Igor Paixao : « Il a énormément de qualités. C’est un ailier capable de faire la différence. Il est très talentueux et en même temps très humble, ce qui est essentiel. Il va beaucoup nous apporter sur le terrain. Il est jeune, enthousiaste, et très heureux d’être ici. L’année dernière, il a montré qu’il avait le niveau pour être un joueur de premier plan. Nous sommes ravis de l’avoir avec nous. »
De Zerbi prend la défense de Paixao
Roberto De Zerbi a lui aussi été interrogé à propos de l’ailier de 25 ans, mais n’a pas vraiment apprécié la question. « Vous avez fait la même question à Matt. Je n’aime pas trop cette question, car Paixao s’est blessé il y a deux mois, il n’était pas dans une condition optimale. Mais c’est un joueur fort et il l’a déjà démontré en Ligue des champions. Parler de Paixao en voulant dire qu’il ne joue pas bien encore bien… Paixao n’est pas encore à 100% car quand un joueur a été blessé deux mois, c’est normal de ne pas être à 100% au niveau physique, non ? Si vous connaissez le foot, je pense que vous le savez très bien. Donc cette question ne me plait pas », a répondu l’entraîneur de l’OM.