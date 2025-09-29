Transfert historique : De Zerbi avoue un problème à l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors du dernier mercato estival, l'OM n'a pas hésité à sortir le chéquier. Moyennant 35M€, Igor Paixao est devenu le joueur le plus cher de l'histoire du club phocéen. Forcément, le Brésilien est très attendu, mais difficile pour lui de répondre présent actuellement. Roberto De Zerbi a d'ailleurs expliqué ce qui clochait avec l'ancien du Feyenoord.

Une fois n'est pas coutume, le mercato estival a encore été très animé à l'OM. Le club phocéen s'est d'ailleurs permis quelques folies comme avec Igor Paixao. Recruté pour 35M€ au Feyenoord, le Brésilien est devenu la recrue olympienne la plus chère de l'histoire. Forcément, la pression est grande autour de Paixao, qui doit encore retrouver toutes ses capacités pour donner son plein potentiel.

« Il n'est pas à 100% » En conférence de presse ce lundi, Roberto De Zerbi a évoqué le cas Igor Paixao. L'entraîneur de l'OM a alors confié à propos de sa recrue estivale : « Ça fait que deux mois qu'il s'est blessé, il n'est pas dans une condition optimale. Il est fort, il l'a déjà montré en Ligue des Champions. Mais il n'est pas à 100%, c'est normal car ça fait que deux mois qu'il s'est blessé ».