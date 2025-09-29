OM - Rabiot : Les retrouvailles très attendues après son transfert !

Axel Cornic

Mis à la porte après seulement une saison, Adrien Rabiot a retrouvé un club pour se relancer après l’Olympique de Marseille, avec l’AC Milan. L’international français n’a pas mis longtemps a devenir l’un des piliers de sa nouvelle équipe, beaucoup aidé par son entraîneur Massimiliano Allegri, qui l’avait déjà dirigé par le passé à la Juventus.

C’est sans aucun doute le coup de théâtre de l’été, du côté de Marseille. Après la désormais fameuse bagarre de Rennes, la direction de l’OM a décidé de frapper très fort, en plaçant Adrien Rabiot sur la liste des transferts. Et le Français a déjà tourné la page, puisqu’il cartonne avec l’AC Milan en Serie A.

« Je suis vraiment content d'être de retour à Turin » On ne sait pas encore s’il recroisera un jour la route de l’OM, mais ce qui est certain c’est qu’il va bientôt retrouver l’un de ses anciens clubs, avec le match contre la Juventus le 5 octobre prochain. « Je suis vraiment content d'être de retour à Turin. Nous sommes en tête du classement, ce sera un grand match » a confié Adrien Rabiot, d’après Mediaset.