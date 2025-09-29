Rabiot viré par l'OM : Le transfert qui fait halluciner la presse italienne !

N'ayant pas voulu laisser passer la bagarre entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot, l'OM s'est séparé des deux joueurs. L'international français est alors retourné en Serie A, retrouvant Massimiliano Allegri au Milan AC. A peine arrivé, Rabiot fait des prouesses en Lombardie, de quoi impressionner la presse italienne.
Adrien Rabiot était l'un des meilleurs joueurs de l'OM, mais ça n'a pas empêché la direction olympienne de s'en séparer cet été. Etant donné son comportement avec cette bagarre avec Jonathan Rowe, le Français a été placé sur la liste des transferts. Il fallait ensuite trouver preneur et c'est le Milan AC de Massimiliano Allegri qui a tendu la main à Rabiot, le faisant ainsi revenir en Serie A.
« Quel coup du mercato »
Retrouvant le championnat italien, Adrien Rabiot fait forte impression avec le Milan AC. Le club lombard a ainsi fait une belle affaire sur le marché des transferts et la presse italienne ne manque pas de le rappeler. En effet, suite au match de Rabiot face à Naples, La Gazzetta dello Sport balance : « Quel coup du mercato ».
Rabiot impressionne !
« Personnalité au milieu de terrain, sortie de balle, présence dans les tacles et beaucoup de courses. Il a le coeur et les poumons pour soutenir son équipe quand elle est en difficulté », a poursuivi le média italien à propos de Rabiot.