OM : Surprise, le coup de pression en plein match !

Axel Cornic

Après la victoire dans le Classico face au Paris Saint-Germain (1-0), l’Olympique de Marseille a confirmé avec un nouveau succès face au RC Strasbourg (2-1), en ouverture de la 6e journée de Ligue 1. Mais un épisode impliquant notamment le capitaine Leonardo Balerdi lors de cette rencontre, fait réagir deux jours après.

Marseille a-t-il enfin trouvé son rythme ? Le début de saison n’a pas été parfait pour l'OM et tout le monde avait peut d’une nouvelle rechute, après l’euphorie de la victoire sur le PSG. Mais Roberto De Zerbi et ses hommes ont réussi à défaire Strasbourg, même si tout n'a pas été parfait.

« Vous jouez et moi j’arbitre » Les Alsaciens ont en effet fait trembler les Marseillais jusqu’au bout et cela s’est vu sur Leonardo Balerdi, qui semblait assez tendu face à l’arbitre. « Votre rôle de capitaine, ce n’est pas ça. Je ne veux pas vous voir à chaque action. Vous jouez et moi j’arbitre » lui a lancé Mr Jérémie Pignard, dans des images diffusées par Téléfoot.