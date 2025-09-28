L’OM remplace Greenwood, l’erreur de De Zerbi !

Recrue la plus chère de l’histoire du club, Igor Paixao peine encore à justifier les 35M€ dépensés par l’OM pour le recruter l’été dernier. Vendredi, lors de la victoire à Strasbourg (1-2), le Brésilien a été titularisé à droite à la place de Mason Greenwood, remplaçant, mais pour Benoît Cheyrou, son poste préférentiel est à gauche.
Très attendu en raison du montant de son transfert, estimé à 35M€ bonus compris, Igor Paixao doit encore trouver ses marques à l’OM. Arrivé blessé, l’ailier âgé de 25 ans a enchaîné ses deux premières titularisations cette semaine, d’abord contre le PSG (1-0) lundi, puis vendredi lors de la victoire à Strasbourg (1-2), où il était positionné à la place de Mason Greenwood, remplaçant au coup d’envoi.
« Il doit désormais faire avec les idées très arrêtées de De Zerbi »
« Il était plus décisif et en confiance à Feyenoord. Je ne sais pas quelles étaient les libertés que lui laissait le coach, mais il doit désormais faire avec les idées très arrêtées de De Zerbi », a confié Benoît Cheyrou auprès de La Provence à propos du match d’Igor Paixao contre Strasbourg.
« On l’a vu jouer à droite à la place de Greenwood, mais je le préfère à gauche »
« On l’a vu jouer à droite à la place de Greenwood, mais je le préfère à gauche, où il peut rentrer sur son pied droit », a ajouté l’ancien joueur de l’OM. « Il l’a fait en deuxième mi-temps et je pense que sa qualité de frappe servira à l’OM. Ce sera intéressant face à des blocs bas. Il a des qualités différentes de Weah, qui a besoin d’espaces. Lui va peut-être trouver des failles dans les petits espaces. »