L’OM remplace Greenwood, l’erreur de De Zerbi !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Recrue la plus chère de l’histoire du club, Igor Paixao peine encore à justifier les 35M€ dépensés par l’OM pour le recruter l’été dernier. Vendredi, lors de la victoire à Strasbourg (1-2), le Brésilien a été titularisé à droite à la place de Mason Greenwood, remplaçant, mais pour Benoît Cheyrou, son poste préférentiel est à gauche.

Très attendu en raison du montant de son transfert, estimé à 35M€ bonus compris, Igor Paixao doit encore trouver ses marques à l’OM. Arrivé blessé, l’ailier âgé de 25 ans a enchaîné ses deux premières titularisations cette semaine, d’abord contre le PSG (1-0) lundi, puis vendredi lors de la victoire à Strasbourg (1-2), où il était positionné à la place de Mason Greenwood, remplaçant au coup d’envoi.

« Il doit désormais faire avec les idées très arrêtées de De Zerbi » « Il était plus décisif et en confiance à Feyenoord. Je ne sais pas quelles étaient les libertés que lui laissait le coach, mais il doit désormais faire avec les idées très arrêtées de De Zerbi », a confié Benoît Cheyrou auprès de La Provence à propos du match d’Igor Paixao contre Strasbourg.