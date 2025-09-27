Transfert historique à l’OM : Nouvelle catastrophe annoncée en direct ?

Pierrick Levallet

L’OM s’est montré particulièrement actif sur le mercato cet été pour se construire un effectif taillé pour la Ligue des champions. Le club phocéen a notamment bouclé le transfert le plus cher de son histoire en déboursant 35M€ pour Igor Paixao. Mais pour le moment, le Brésilien ne répond pas vraiment aux attentes placées en lui.

Cet été, l’OM souhaitait se construire un effectif capable de rivaliser avec les meilleurs en Ligue des champions. Le club phocéen s’est donc montré particulièrement actif sur le mercato en se renforçant à tous les postes. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont offert une bonne dizaine de nouveaux joueurs à Roberto De Zerbi, en lâchant des sommes plus ou moins importantes.

Igor Paixao, transfert le plus cher de l'histoire de l'OM L’OM a notamment déboursé 35M€ pour s’attacher les services d’Igor Paixao. Le Brésilien, qui évoluait à Feyenoord, est ainsi devenu l’arrivée la plus chère de l’histoire de la formation olympienne. Cependant, l’ailier de 25 ans ne répond pas vraiment aux attentes placées en lui jusqu’à présent.