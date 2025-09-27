Folie à l’OM : De Zerbi calme tout le monde !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi soir, l’OM s’est provisoirement emparé de la première place du championnat avec une belle victoire sur le fil, obtenue sur la pelouse de Strasbourg (1-2). Le club phocéen a donc enchaîné après son succès face au PSG lors du Classique. Néanmoins, Roberto De Zerbi lui, ne souhaite pas que ses joueurs ne s’enflamment de trop.

Après des premiers matchs en dents de scie, l’OM semble enfin lancé ! Ce vendredi soir, la formation de Roberto De Zerbi se déplaçait sur la pelouse de la Meinau dans ce qui devait être un beau choc face à Strasbourg avant la réception de l’Ajax en Ligue des Champions mardi soir.

Le gros coup de l’OM à Strasbourg Malgré une ouverture du score strasbourgeoise, l’OM a parfaitement réagi. Revenus au score par l’intermédiaire de l’inévitable Pierre-Emerick Aubameyang, les Phocéens ont ensuite pris l’avantage dans le temps additionnel grâce à Amir Murillo. En attendant les autres rencontres de cette sixième journée, Marseille est provisoirement en tête de la Ligue 1.