Folie à l’OM : De Zerbi calme tout le monde !

Ce vendredi soir, l’OM s’est provisoirement emparé de la première place du championnat avec une belle victoire sur le fil, obtenue sur la pelouse de Strasbourg (1-2). Le club phocéen a donc enchaîné après son succès face au PSG lors du Classique. Néanmoins, Roberto De Zerbi lui, ne souhaite pas que ses joueurs ne s’enflamment de trop.
Après des premiers matchs en dents de scie, l’OM semble enfin lancé ! Ce vendredi soir, la formation de Roberto De Zerbi se déplaçait sur la pelouse de la Meinau dans ce qui devait être un beau choc face à Strasbourg avant la réception de l’Ajax en Ligue des Champions mardi soir.
Le gros coup de l’OM à Strasbourg
Malgré une ouverture du score strasbourgeoise, l’OM a parfaitement réagi. Revenus au score par l’intermédiaire de l’inévitable Pierre-Emerick Aubameyang, les Phocéens ont ensuite pris l’avantage dans le temps additionnel grâce à Amir Murillo. En attendant les autres rencontres de cette sixième journée, Marseille est provisoirement en tête de la Ligue 1.
« Il faut toujours être humble »
Mais Roberto De Zerbi ne veut pas s’enflammer. « Le Marseille d’août n’est pas encore loin. On ne peut jamais se relâcher, il faut toujours être humble. Il ne faut jamais oublier le match contre Rennes, Lyon. C’était différent contre le PSG. Ce n’est pas le résultat qui change les choses. Si on n’avait pas gagné ce soir, j’aurais été heureux quand même. Ce n’était pas un match en claquettes ce soir », a ainsi confié l’entraîneur italien en conférence de presse d’après-match.