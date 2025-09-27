C'est l'hystérie à l'OM, l'annonce surréaliste de Benatia !

Ce lundi soir, l'OM de Roberto De Zerbi a créé la surprise au Vélodrome. En effet, le club olympien a battu le PSG en Ligue 1. Une première depuis 14 ans. Interrogé sur la fin de cette terrible série, Medhi Benatia - le directeur sportif de l'OM - a décrit les festivités enflammées à Marseille.
Pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1, l'OM a reçu le PSG au Vélodrome ce lundi soir. A la surprise générale, le club marseillais est venu à bout de l'écurie parisienne. En effet, l'OM s'est imposé 1-0 contre le PSG. Une première depuis 14 longues années.
OM 1-0 PSG
Lors d'un entretien accordé à Il Corriere dello Sport, Medhi Benatia est revenu sur la victoire de l'OM face au PSG. D'après le directeur sportif olympien, c'était la folie à Marseille jusqu'au milieu de la nuit de lundi à mardi.
«Ils préfèrent ne pas manger»
« Il y a quelques jours, vous avez battu le PSG... Le plus beau jour depuis que je suis ici, des gens dans les rues jusqu'à 3 heures du matin, une ville en délire. Marseille est incroyable, les gens vivent pour l'OM. Des riches aux personnes qui ont du mal à joindre les deux bouts : ils préfèrent ne pas manger plutôt que de pas acheter le maillot de Marseille à leur fils. Nous travaillons pour eux, pour les gens du Vélodrome pour qui l'abonnement est une priorité. Et cela fait des envieux dans le reste de la France », s'est enflammé Medhi Benatia, le directeur sportif de l'OM.