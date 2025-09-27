C'est l'hystérie à l'OM, l'annonce surréaliste de Benatia !

Amadou Diawara

Ce lundi soir, l'OM de Roberto De Zerbi a créé la surprise au Vélodrome. En effet, le club olympien a battu le PSG en Ligue 1. Une première depuis 14 ans. Interrogé sur la fin de cette terrible série, Medhi Benatia - le directeur sportif de l'OM - a décrit les festivités enflammées à Marseille.

Pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1, l'OM a reçu le PSG au Vélodrome ce lundi soir. A la surprise générale, le club marseillais est venu à bout de l'écurie parisienne. En effet, l'OM s'est imposé 1-0 contre le PSG. Une première depuis 14 longues années.

OM 1-0 PSG Lors d'un entretien accordé à Il Corriere dello Sport, Medhi Benatia est revenu sur la victoire de l'OM face au PSG. D'après le directeur sportif olympien, c'était la folie à Marseille jusqu'au milieu de la nuit de lundi à mardi.