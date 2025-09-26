Frayeur à l’OM, la catastrophe redoutée après le PSG

Après son succès contre le PSG, l'Olympique de Marseille se prépare à affronter Strasbourg ce vendredi, avec la ferme intention de confirmer son élan. Un déplacement à la Meinau déterminant aux yeux des Phocéens, qui veulent à tout prix éviter de tomber dans le piège alsacien après la victoire de gala face à Paris.
Quatre jours après le Classique face au PSG, et une victoire en Ligue 1 attendue depuis 14 ans par le public du Vélodrome, l’OM affronte Strasbourg ce vendredi, avec l’ambition de confirmer. Un nouveau choc pour la bande à De Zerbi, alors que le Racing fait partie des quatre équipes en tête du Championnat avec 12 points au compteur. Du côté de Marseille, tout le monde prend ce rendez-vous très au sérieux.
« La victoire contre Paris ne sera intéressante que si on bat Strasbourg »
A l’OM, on « redoute » en effet ce déplacement à la Meinau selon les informations divulguées par La Provence dans ses colonnes du jour. Il faut dire que le Racing n’a pas réussi à l’OM la saison dernière, avec un seul point récolté sur les deux confrontations. « La victoire contre Paris ne sera intéressante que si on bat Strasbourg », confie-t-on en interne.
Le match à Strasbourg dans les têtes phocéennes depuis longtemps
C’est notamment pour cette raison que l’OM a rejeté la demande du PSG de disputer le Classique mardi soir, ne souhaitant prendre aucun risque pour le match de ce vendredi soir. « L’objectif est de mettre de la distance avec les autres équipes », explique-t-on au sein de l’OM.