Il recale De Zerbi et l’OM, «je vais encore faire ch*er tout le monde» !

Axel Cornic

Ancien footballeur désormais devenu l’une des voix connues de la Serie A, Daniele Adani a livré un long entretien à Il Corriere della Sera. Il y parle de tout, notamment de son ami Roberto De Zerbi, l’actuel entraineur de l’Olympique de Marseille.

Déjà très connu avant son arrivée, Roberto De Zerbi cartonne à Marseille. Déjà, il semble être le seul à pouvoir rester plus d’une saison sur le banc de l’OM, qui a connu beaucoup d’entraineurs ces dernières années. Mais sur le terrain les choses marchent aussi, avec un retour en Ligue des Champions et une récente victoire contre le PSG, en Ligue 1.

« Il prend plaisir à affronter les plus forts » Ses succès sont même commentés en Italie, où son ami Daniele Adani n’est pas surpris, visiblement fier de le voir tenir tête au PSG. « En France, les disparités de ressources sont trop grandes. Mais Roberto est par nature du côté des plus faibles et prend plaisir à affronter les plus forts » a expliqué l’ancien football, avant de toutefois faire peur à l’OM : « Il entraînera une grande équipe un jour, sinon ce serait du gâchis ».