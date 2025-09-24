De Zerbi - OM : Le clash avec le PSG le fait halluciner !

Dans un Classico assez particulier, reporté au lundi à cause des problèmes météo, le Paris Saint-Germain s’est incliné face à l’Olympique de Marseille (1-0). Mais c’est surtout ce qui s’est passé en marge de la rencontre qui fait réagir, avec une sortie assez forte de la part de Roberto De Zerbi.
A Marseille, c’était la fête ce lundi. Pas vraiment pour le Ballon d’Or d’Ousmane Dembélé, mais plutôt pour une première victoire en Ligue 1 face au PSG, depuis quatorze ans. Après un début de saison délicat, l’OM s’est totalement relancé face à son grand rival et évidemment on ne boude pas son plaisir.
« Le PSG représente le pouvoir et le pouvoir, je n’aime pas ça »
C’est le cas de Roberto De Zerbi, qui a lâché une punchline après sa victoire sur le PSG de Luis Enrique. « J’ai dit à Pablo Longoria qu’une des raisons pour lesquelles j’ai voulu venir, c’était pour battre par le PSG » a déclaré le coach de l’OM, au micro de Ligue 1+. « Parce qu’ils sont plus forts, ils représentent le pouvoir et le pouvoir, je n’aime pas ça ».
« C’est un discours simpliste, clientéliste et pseudo-antisystème qui vise le PSG »
Cette sortie n’a pas vraiment été appréciée du côté de Paris, où les voix s’élèvent pour répondre à Roberto De Zerbi. « C’est un discours simpliste, clientéliste et pseudo-antisystème qui vise le PSG. J’apprécie plutôt cet entraineur, mais c’est caricatural » a expliqué Abdellah Boulma, sur Ici Paris Île-de-France. « J’aimerais rappeler à De Zerbi que Frank McCourt est un milliardaire qui a injecté des centaines et des centaines de millions d’euros depuis qu’il est là, pour les résultats qu’on connait. L’OM c’est aussi un club de pouvoir, un club d’argent et c’est aussi un club avec des gros moyens ».