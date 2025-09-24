De Zerbi - OM : Le clash avec le PSG le fait halluciner !

Axel Cornic

Dans un Classico assez particulier, reporté au lundi à cause des problèmes météo, le Paris Saint-Germain s’est incliné face à l’Olympique de Marseille (1-0). Mais c’est surtout ce qui s’est passé en marge de la rencontre qui fait réagir, avec une sortie assez forte de la part de Roberto De Zerbi.

A Marseille, c’était la fête ce lundi. Pas vraiment pour le Ballon d’Or d’Ousmane Dembélé, mais plutôt pour une première victoire en Ligue 1 face au PSG, depuis quatorze ans. Après un début de saison délicat, l’OM s’est totalement relancé face à son grand rival et évidemment on ne boude pas son plaisir.

« Le PSG représente le pouvoir et le pouvoir, je n’aime pas ça » C’est le cas de Roberto De Zerbi, qui a lâché une punchline après sa victoire sur le PSG de Luis Enrique. « J’ai dit à Pablo Longoria qu’une des raisons pour lesquelles j’ai voulu venir, c’était pour battre par le PSG » a déclaré le coach de l’OM, au micro de Ligue 1+. « Parce qu’ils sont plus forts, ils représentent le pouvoir et le pouvoir, je n’aime pas ça ».