De Zerbi craque en public, c'est la panique à l'OM !

Lors du Classique face au PSG, Roberto De Zerbi s'est fait expulser après avoir écopé de deux cartons jaunes. Supposé être suspendu un match ferme, le coach de l'OM pourrait voir sa sanction s'alourdir. Ayant laissé éclater sa colère après son carton rouge, Roberto De Zerbi connaitra son sort après la commission de discipline, programmée ce mercredi à 18 heures.

OM : Remonté, De Zerbi a proféré des mots véhéments

Roberto De Zerbi connaitra son sort ce mercredi après 18 heures. En effet, la commission de discipline est prévue à ce moment-là. Comme précisé par RMC Sport, elle pourrait examiner l'attitude du coach de l'OM après son expulsion. D'abord, Roberto De Zerbi a proféré des mots véhéments dans sa langue natale, alors qu'il était très énervé. Ensuite, l'Italien était trop près du terrain lorsqu'il s'est installé derrière le banc de son équipe. Enfin, Roberto De Zerbi a donné des consignes à son staff peu avant le coup de sifflet final. Ce qui est interdit. « Lorsqu’un entraîneur est exclu ou suspendu, il lui est interdit de communiquer directement ou indirectement avec toute personne présente sur la feuille de match. (...) Il doit se positionner a minima au huitième rang à partir du dernier rang du banc de touche (que ce dernier se situe en tribune ou pas) », peut-on lire dans le règlement disciplinaire de la LFP. Reste à savoir quel sera le verdict final.