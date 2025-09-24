OM-PSG : Riolo annonce une masterclass, c'est le choc !

Amadou Diawara

A cause des conditions climatiques dangereuses, le Classique entre l'OM et le PSG a été reporté à lundi, soit à la même date que la cérémonie du Ballon d'Or. Malgré tout, comme l'a affirmé Daniel Riolo, ces deux événements ont réalisé de gros scores au niveau de l'audience.

Initialement prévu ce dimanche soir, le Classique entre l'OM et le PSG a finalement eu lieu ce lundi à 20 heures au Vélodrome, et ce, à cause des conditions météorologiques dangereuses. Pourtant, la cérémonie du Ballon d'Or a débuté à 21 heures le même jour.

Dilemme entre OM-PSG et la cérémonie du Ballon d'Or ? Présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, Daniel Riolo s'est réjoui de voir que le Classique et la cérémonie du Ballon d'Or ont réalisé de gros chiffres au niveau des audiences, et ce, contre toute attente. Certains craignant que les deux événements se fassent de l'ombre.