OM-PSG : Riolo annonce une masterclass, c'est le choc !

A cause des conditions climatiques dangereuses, le Classique entre l'OM et le PSG a été reporté à lundi, soit à la même date que la cérémonie du Ballon d'Or. Malgré tout, comme l'a affirmé Daniel Riolo, ces deux événements ont réalisé de gros scores au niveau de l'audience.
Initialement prévu ce dimanche soir, le Classique entre l'OM et le PSG a finalement eu lieu ce lundi à 20 heures au Vélodrome, et ce, à cause des conditions météorologiques dangereuses. Pourtant, la cérémonie du Ballon d'Or a débuté à 21 heures le même jour.
Dilemme entre OM-PSG et la cérémonie du Ballon d'Or ?
Présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, Daniel Riolo s'est réjoui de voir que le Classique et la cérémonie du Ballon d'Or ont réalisé de gros chiffres au niveau des audiences, et ce, contre toute attente. Certains craignant que les deux événements se fassent de l'ombre.
«Personne n’a été lésé»
« La polémique OM-PSG ? Elle a été alimentée sur les réseaux par beaucoup de supporters. Derrière le PSG avait voulu faire changer l'horaire. Finalement, on a assisté au match, on a vu la cérémonie. Tout s’est remarquablement bien passé. Le PSG a fait la fête, l'OM a fait la fête aussi, parce qu'ils ont gagné le match. On a beaucoup parlé du fait que la Ligue 1 n'était pas mise en valeur, parce que c'est le Ballon d'Or qu'il fallait mettre en avant, parce que c'est ça qui fera briller la Ligue 1 et la fera connaître à l'étranger. Le match a fait un million et demi d’audience, c'est une performance incroyable pour un nouveau diffuseur. La cérémonie a fait 2 millions en pic après la fin du match, sur une chaîne de la TNT. [...] On accorde trop d’importance au jeune public. Le Ballon d’Or, on l’a suivi après. Personne n’a été lésé. Dans les rédactions, on est en panique par rapport au jeune public. Il ne faut pas aller sans arrêt dans leur sens », a déclaré Daniel Riolo sur les ondes de RMC Sport.