Révolution confirmée : Le PSG va lui faire ses adieux !

La tendance se confirme très sérieusement pour les prochaines années au PSG. Le club de la capitale a effectivement prévu de changer de stade en quittant le Parc des Princes à moyen terme. Deux sites sont en concurrence à savoir ceux de Poissy et Massy et le PSG a lancé un premier comité de pilotage.

Quelques mois après avoir annoncé que Massy et Poissy étaient les deux sites en concurrence pour accueillir son nouveau stade, le PSG a passé une étape supplémentaire dans ce projet. Les adieux au Parc des Princes prennent donc forme puisque le club parisien a officialisé par le biais d'un communiqué la mise en place de deux comités de pilotage afin de trancher pour le site où sera construit la nouvelle enceinte parisienne.

Le PSG accélère pour son nouveau stade « Le Paris Saint-Germain installe la gouvernance territoriale de son projet de stade avec l’organisation, ce mardi 23 septembre, du premier comité de pilotage local pour le site de Poissy. L’ensemble des acteurs impliqués étaient réunis dans le contexte de cette première phase d’analyse du projet avec les études de préfaisabilité. Un second comité de pilotage se tiendra ce jeudi 25 septembre pour le site de Massy », explique le PSG dans son communiqué.