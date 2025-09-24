Révolution confirmée : Le PSG va lui faire ses adieux !

La tendance se confirme très sérieusement pour les prochaines années au PSG. Le club de la capitale a effectivement prévu de changer de stade en quittant le Parc des Princes à moyen terme. Deux sites sont en concurrence à savoir ceux de Poissy et Massy et le PSG a lancé un premier comité de pilotage.
Quelques mois après avoir annoncé que Massy et Poissy étaient les deux sites en concurrence pour accueillir son nouveau stade, le PSG a passé une étape supplémentaire dans ce projet. Les adieux au Parc des Princes prennent donc forme puisque le club parisien a officialisé par le biais d'un communiqué la mise en place de deux comités de pilotage afin de trancher pour le site où sera construit la nouvelle enceinte parisienne.
Le PSG accélère pour son nouveau stade
« Le Paris Saint-Germain installe la gouvernance territoriale de son projet de stade avec l’organisation, ce mardi 23 septembre, du premier comité de pilotage local pour le site de Poissy. L’ensemble des acteurs impliqués étaient réunis dans le contexte de cette première phase d’analyse du projet avec les études de préfaisabilité. Un second comité de pilotage se tiendra ce jeudi 25 septembre pour le site de Massy », explique le PSG dans son communiqué.
«Notre ambition est claire : bâtir un stade pleinement intégré à son territoire »
Victoriano Melero, Directeur général du Paris Saint-Germain, n'a d'ailleurs pas caché les ambitions du club : « Le lancement de ce premier Comité de pilotage illustre la volonté du Club d’avancer de manière transparente et collective avec l’ensemble des parties prenantes. Je me réjouis que tous les acteurs aient répondu présents à l’invitation du Paris Saint-Germain : élus et représentants de l’État, à chaque échelle territoriale — régionale, départementale, intercommunale et communale. Leur mobilisation témoigne de l’intérêt porté à ce projet, qui ne pourra être conçu et aboutir qu’avec eux. Notre ambition est claire : bâtir un stade pleinement intégré à son territoire ».