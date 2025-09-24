Ousmane Dembélé sans sa femme : La soirée avec Aya Nakamura

Amadou Diawara

Ce lundi soir, Ousmane Dembélé a été sacré Ballon d'Or 2025 au théâtre du Châtelet de Paris. Pour fêter le titre individuel de son numéro 10, le PSG a organisé un gala au Parc des Princes ce mardi soir. Lors de cette soirée exceptionnelle, Aya Nakamura a réalisé un mini-concert.

Lors de la cérémonie du Ballon d'Or, organisée au théâtre du Châtelet de Paris, Ousmane Dembélé a été sacré. En effet, le numéro 10 du PSG a devancé à la fois Lamine Yamal (Espagne, FC Barcelone) et Vitinha (Portugal, PSG) au classement.

Ballon d'Or : La femme de Dembélé absente à la cérémonie Durant la cérémonie du Ballon d'Or, Ousmane Dembélé était accompagnée de tout son clan, notamment ses parents, son agent et son meilleur ami d'enfance. Autant de proches qu'il a tenu à remercier. Toutefois, sa femme n'était pas de la partie et n'a pas été mentionnée par l'attaquant du PSG. On imagine qu'Ousmane Dembélé préfère être discret sur sa vie sentimentale.