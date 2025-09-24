Dembélé Ballon d’Or : Les coups de fil secrets du PSG !

Axel Cornic

Annoncé comme l’un des grands favoris avec la star espagnole Lamine Yamal, Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d’Or 2025. Mais le suspense a tenu tout le monde en haleine, même son club du Paris Saint-Germain, qui semblait avoir hâte de connaitre le résultat.

On peut compter un nouveau Ballon d’Or en France. Après Karim Benzema, Zinedine Zidane ou encore Michel Platini, c’est Ousmane Dembélé qui a remporté la célèbre distinction individuelle, après une magnifique saison sous les couleurs du PSG. Il est le sixième tricolore à réaliser cet exploit, qui va désormais le faire entrer dans une toute autre galaxie.

« Toute la journée, le PSG a essayé d’avoir des informations » Cette cérémonie n’a toutefois pas manqué de créer quelques tensions, surtout du côté du PSG, où l’on a tenté de connaitre le résultat avant l’heure. « C’est un trophée qui rend fou les équipes. Toute la journée d’hier (lundi), le PSG a essayé d’avoir des informations en passant des coups de fil » a révélé Olivier Brossard, au micro d’Ici Paris Île-de-France.