Ousmane Dembélé : La décision radicale du PSG !

Auteur d’un triplé en Youth League contre l’Atalanta la semaine dernière (5-1), Quentin Ndjantou ne participera pas à la Coupe du monde U20 avec l’équipe de France. Confronté à de nombreuses blessures et notamment celle d’Ousmane Dembélé, le PSG a décidé de retenir l’attaquant âgé de 18 ans, qui s’est entraîné avec les pros ce mardi.

Alors qu’il avait été convoqué par Bernard Diomède, Quentin Ndjantou ne rejoindra finalement pas l’équipe de France pour participer à la Coupe du monde U20. D’après les informations du Parisien, l’attaquant âgé de 18 ans, qui vient de passer professionnel avec le PSG, va rester à Paris.

Le PSG retient Ndjantou En raison des nombreuses blessures dans le secteur offensif (Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué), le PSG a décidé de retenir Quentin Ndjantou, qui devait rejoindre la sélection française ce mardi soir. Au lendemain de la défaite contre l’OM (1-0), il a participé à l’entraînement des pros sous les ordres de Luis Enrique.