Officiel : Un attaquant du PSG est en feu, il rejoint le fils de Zidane !

Très prometteur, le jeune attaquant du PSG Quentin Ndjantou vient de marquer les esprits avec un triplé en Youth League contre l'Atalanta. Une performance qui a du convaincre définitivement Bernard Diomède de le sélectionner pour la Coupe du monde U20 qui se déroulera au Chili entre le 27 septembre et le 19 octobre. Il sera notamment accompagné d'Elyaz Zidane, le plus jeune fils de l'ancien numéro 10 des Bleus.

Présenté comme l'un des meilleurs espoirs chez les jeunes actuels du PSG, Quentin Ndjantou a confirmé cette sensation mercredi lors de l'entrée en lice des Parisiens en Youth League. L'attaquant de 18 ans a effectivement inscrit un triplé en 65 minutes de jeu pour sceller la victoire du PSG contre l'Atalanta (5-1).

