Dembélé - Lamine Yamal : Le Ballon d'Or annoncé à l'étranger ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Désignés comme les deux favoris pour décrocher le Ballon d'Or 2025, Lamine Yamal et Ousmane Dembélé sont au cœur de tous les débats depuis des mois. Si le talent et la jeunesse de l'un impressionne, la saison de rêve historique avec l'autre lui répond bien. En attendant le verdict lundi prochain, Javier Puado, attaquant de l'Espanyol Barcelone, qui va affronter le Real Madrid, a donné son avis sur la question.

Auteur d'une saison exceptionnelle avec le PSG, Ousmane Dembélé a des chances de récupérer le Ballon d'Or lundi soir. L'attaquant de 28 ans se disputera sûrement la victoire finale face à Lamine Yamal, dont le talent ne cesse d'éblouir. On imagine un duel serré entre les deux hommes mais d'après Javier Puado, c'est Dembélé qui pourrait repartir avec un avantage.

Lamine Yamal, la menace pour Dembélé En explosant au plus haut niveau l'année dernière, Lamine Yamal a continué sur sa lancée. A 18 ans, il apparaît déjà comme l'un des meilleurs joueurs du monde. « Lamine Yamal a réalisé une année incroyable, il est super bon. Il joue très bien, je suis vraiment surpris par ce qu'il fait à son âge. Je n'ai jamais vu ça » glisse même Javier Puado, interrogé à propos du Ballon d'Or par Mundo Deportivo. Mais il faudra peut-être attendre avant de remporter cette prestigieuse récompense.