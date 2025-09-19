Benatia - PSG : Le coup de foudre annoncé sur Instagram

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Dimanche soir, l’OM recevra le PSG au Vélodrome pour le premier Classique de la saison. En attendant, le directeur du football du club phocéen Medhi Benatia s’est régalé devant la victoire parisienne face à l’Atalanta Bergame ce mercredi soir. Sur une vidéo postée par l’un de ses amis sur Instagram, on y voit le Marocain être impressionné par le but de Khvicha Kvaratskhelia.

Si l’OM n’a pas démérité face au Real Madrid, le PSG lui, a parfaitement lancé sa campagne de Ligue des Champions. Ce mercredi soir, le champion d’Europe a imposé sa loi au Parc des Princes face à l’Atalanta Bergame (4-0), faisant ainsi le pleine de confiance avant le déplacement à Marseille dimanche pour le premier Classique de la saison. Le club parisien a notamment fait le break avant la fin de la première mi-temps avec Khvicha Kvaratskhelia.

Le but de Kvaratskhelia a plu à Medhi Benatia Parti dans un rush en solitaire, le Géorgien a fusillé le portier de la Dea d’une frappe limpide à l’entrée de surface. Un but magnifique pour le numéro 7 du PSG, qui avait pourtant reçu un coup dimanche contre Lens, et qui a terminé homme du match de cette première rencontre de Ligue des Champions. A l’instar du public parisien, le directeur du football de l’OM Medhi Benatia a également apprécié ce bijou inscrit par Kvaratskhelia.