Benatia - PSG : Le coup de foudre annoncé sur Instagram

Dimanche soir, l’OM recevra le PSG au Vélodrome pour le premier Classique de la saison. En attendant, le directeur du football du club phocéen Medhi Benatia s’est régalé devant la victoire parisienne face à l’Atalanta Bergame ce mercredi soir. Sur une vidéo postée par l’un de ses amis sur Instagram, on y voit le Marocain être impressionné par le but de Khvicha Kvaratskhelia.
Si l’OM n’a pas démérité face au Real Madrid, le PSG lui, a parfaitement lancé sa campagne de Ligue des Champions. Ce mercredi soir, le champion d’Europe a imposé sa loi au Parc des Princes face à l’Atalanta Bergame (4-0), faisant ainsi le pleine de confiance avant le déplacement à Marseille dimanche pour le premier Classique de la saison. Le club parisien a notamment fait le break avant la fin de la première mi-temps avec Khvicha Kvaratskhelia.
Le but de Kvaratskhelia a plu à Medhi Benatia
Parti dans un rush en solitaire, le Géorgien a fusillé le portier de la Dea d’une frappe limpide à l’entrée de surface. Un but magnifique pour le numéro 7 du PSG, qui avait pourtant reçu un coup dimanche contre Lens, et qui a terminé homme du match de cette première rencontre de Ligue des Champions. A l’instar du public parisien, le directeur du football de l’OM Medhi Benatia a également apprécié ce bijou inscrit par Kvaratskhelia.
« Il percute… et boom ! »
Sur une vidéo publiée par un ami sur Instagram, on y entend le dirigeant marseillais commenter le but du Géorgien : « Regarde comment il se retourne, regarde la prise de balle, regarde comment il percute. Il percute, il percute… et boom! Boom! », détaille ainsi Medhi Benatia. Alors que l’OM reçoit Paris ce dimanche, son ami, visiblement supporter du PSG, annonce dans une autre photo publiée sur le réseau social : « Je t'aime mais dimanche on ne supportera pas la même équipe », écrit ce dernier.