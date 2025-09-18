PSG : Le transfert d'un buteur programmé en 2027 ?

Malgré une concurrence féroce au PSG, Gonçalo Ramos aurait refusé catégoriquement de changer de club lors du dernier mercato estival. En effet, l'international portugais préférerait se battre pour gagner sa place à Paris cette saison. Toutefois, à partir de l'année 2027, Gonçalo Ramos pourrait envisager l'idée de quitter le PSG.

«Il changera peut-être d'avis à 26 ou 27 ans»

« Le message envoyé à Ramos en titularisant Mayulu à sa place n'est pas terrible, non ? Surtout que j'ai cru comprendre qu'il voulait partir cet été et que le club a tenu à ce qu'il reste. Ses agents ont été à l'écoute du marché des attaquants comme tout bon agent qui se respecte, mais Ramos n'a jamais voulu quitter le PSG cet été. Le Portugais connaît la règle : il n'est pas le premier choix en raison de son profil, pas à cause de son niveau. Et lui sait que c'est ici que ça se passe. C'est au PSG qu'il gagnera des titres et les plus grands. Où serait-il mieux ? À Barcelone, Munich ou Liverpool, il ne jouerait pas plus (vous avez vu que dès qu'Isak a été disponible, Ekitike est allé sur le banc). Il lui faudrait descendre d'un cran et il n'en a pas envie. Quitte à jouer moins, pour l'instant. Il a 24 ans. Il changera peut-être d'avis à 26 ou 27 ans. Mais pour l'instant, la situation, aussi imparfaite soit-elle, lui convient », a précisé Dominique Sévérac ce jeudi après-midi.