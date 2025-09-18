Accord annoncé à l'étranger : Roberto De Zerbi trahit l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme à l'issue de chaque saison à l'OM, l'avenir de l'entraîneur s'est posé. Finalement, Roberto De Zerbi a choisi de rester malgré les nombreux mouvements en Serie A. Et pourtant, le technicien italien aurait donné son accord à l'Inter Milan qui a finalement misé sur Cristian Chivu.

Cet été, l'OM a tremblé pour Roberto De Zerbi, annoncé dans le viseur de plusieurs clubs italiens dont l'Inter Milan qui a vu filer Simone Inzaghi à Al-Hilal. Et alors que c'est Cristian Chivu qui a été choisi, le directeur de Sportitalia, Michele Criscitiello, révèle qu'il s'agit d'une décision de Giuseppe Marotta, le président de l'Inter. De son côté, le directeur sportif de Nerazzurri Piero Ausilio avait un accord avec Roberto De Zerbi.

De Zerbi avait un accord avec l'Inter ! « Si vous ne savez pas qu'Inzaghi a déjà conclu un accord avec les Saoudiens, cela signifie que vous êtes distrait. Si vous allez à Londres pour recruter Fabregas et qu'il reste à Côme, cela signifie que vous n'avez aucun attrait », écrit le journaliste italien dans sa chronique pour Sportitalia, avant de poursuivre.