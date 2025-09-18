Accord annoncé à l'étranger : Roberto De Zerbi trahit l'OM !

Comme à l'issue de chaque saison à l'OM, l'avenir de l'entraîneur s'est posé. Finalement, Roberto De Zerbi a choisi de rester malgré les nombreux mouvements en Serie A. Et pourtant, le technicien italien aurait donné son accord à l'Inter Milan qui a finalement misé sur Cristian Chivu.
Cet été, l'OM a tremblé pour Roberto De Zerbi, annoncé dans le viseur de plusieurs clubs italiens dont l'Inter Milan qui a vu filer Simone Inzaghi à Al-Hilal. Et alors que c'est Cristian Chivu qui a été choisi, le directeur de Sportitalia, Michele Criscitiello, révèle qu'il s'agit d'une décision de Giuseppe Marotta, le président de l'Inter. De son côté, le directeur sportif de Nerazzurri Piero Ausilio avait un accord avec Roberto De Zerbi.
De Zerbi avait un accord avec l'Inter !
« Si vous ne savez pas qu'Inzaghi a déjà conclu un accord avec les Saoudiens, cela signifie que vous êtes distrait. Si vous allez à Londres pour recruter Fabregas et qu'il reste à Côme, cela signifie que vous n'avez aucun attrait », écrit le journaliste italien dans sa chronique pour Sportitalia, avant de poursuivre.
Marotta choisit finalement Chivu
« Et si vous prenez Chivu, cela signifie que vous n'êtes pas préparé et que vous avez refusé les alternatives proposées par Ausilio. Piero conclut avec De Zerbi, Marotta choisit Chivu. Celui qui est responsable de son propre malheur ne peut s'en prendre qu'à lui-même », ajoute Michele Criscitiello.