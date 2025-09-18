OM - De Zerbi : La décision qui fait enrager à Marseille !

Axel Cornic

Ce mardi, l’Olympique de Marseille a fait son grand retour en Ligue des Champions, après deux années d’absence. Pour fêter cela une affiche de gala, puisque les hommes de Roberto De Zerbi ont défié le Real Madrid de Kylian Mbappé (2-1), avec toutefois une défaite qui laisse un gout amer.

C’était le retour des grandes soirées européennes à Marseille. Mais le miracle ne s’est pas produit, puisque l’OM a chuté sur la pelouse du Santiago Bernabéu face au Real Madrid, à cause de deux penalties marqué par Kylian Mbappé. Une défaite qui n’est pourtant pas synonyme de catastrophe, puisque les Marseillais ont réalisé quelques belles choses.

« Je veux bien qu’ils étaient fatigués, mais les meilleurs sortent ! » C’est plutôt Roberto De Zerbi qui est pointé du doigt au lendemain de cette rencontre, puisque son coaching interroge. « Ce matin je me réveille avec des regrets et je n'ai pas compris pourquoi De Zerbi a sorti les meilleurs. Je veux bien qu’ils étaient fatigués, mais les meilleurs sortent ! » a lancé Éric Di Meco, sur RMC.