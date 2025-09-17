De Zerbi sur le départ : L’annonce qui fait trembler l’OM

Entraineur de grande renommée, Roberto De Zerbi a choisi l’Olympique de Marseille pour poursuivre sa carrière d’entraineur après Brighton, ou encore Sassuolo. Mais les rumeurs ne manquent pas sur son avenir et cet été, on a notamment parlé d’un possible retour en Serie A pour le technicien italien.
Après une année chaotique, l’OM a décidé de miser sur Roberto De Zerbi, avec un projet sur le long terme. La première saison a porté ses fruits, avec une qualification pour la Ligue des Champions, deux ans après la dernière participation. Et les faits marseillais de l’Italien n’ont pas échappé à l’étranger...
« Il y avait trois candidats pour le banc de l'Inter : De Zerbi, Fabregas et Chivu »
La presse transalpine a en effet beaucoup parlé d’un possible retour de Roberto De Zerbi en Serie A, à l’AC Milan ou encore à l’Inter. Et la piste nerazzurra est encore une fois confirmée. « Il y avait trois candidats pour le banc de l'Inter : De Zerbi, Fabregas et Chivu, tous trois recommandés par Ausilio » a expliqué Ivan Zazzaroni.
« Cristian a reçu un soutien sans faille du président »
« Marotta a immédiatement contacté Cesc et Cristian. Mais l'Espagnol a décliné dès le premier entretien avec le directeur sportif. Et Cristian a reçu un soutien sans faille du président » a précisé le directeur de Il Corriere dello Sport. « Quiconque a vu Chivu travailler à Parme et à Appiano parle d'un entraîneur très moderne et complet ; c'est un homme de premier ordre ».