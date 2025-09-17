«J'avais mal», ce joueur de l'OM balance après l'agression !

S'il a battu l'OM, le Real Madrid a perdu Dani Carvajal en cours de match. En effet, le capitaine merengue s'est fait expulser après avoir asséné un coup de tête à Geronimo Rulli. Après le coup de sifflet final de la rencontre, le portier de l'OM a raconté son altercation avec Dani Carvajal.
Pour le compte de la première journée de la saison régulière en Ligue des Champions, l'OM s'est frotté au Real Madrid ce mardi soir. Toutefois, les hommes de Roberto De Zerbi se sont inclinés face aux Merengue au Santiago Bernabeu (2-1). Pourtant, la Maison-Blanche a été réduite à 10 à la 72ème minute de jeu.
Carvajal a asséné un coup de tête à Rulli
A la suite d'une altercation avec Geronimo Rulli, Dani Carvajal a été l'auteur d'un très vilain geste. En effet, le capitaine du Real Madrid a asséné un coup de tête au gardien de l'OM. Logiquement, l'arbitre de la rencontre l'a expulsé immédiatement.
«Mon nez va bien»
Dans des propos rapportés par RMC Sport, Geronimo Rulli est revenu sur le carton rouge de Dani Carvajal, dévoilant sa version des faits. « C’était un moment du match. Le joueur était seul, et j’avançais avec ma main pour appeler un coéquipier afin qu’il vienne le couvrir. Puis il m’a retiré la main. On a commencé à se disputer, et il est venu et m’a donné un coup de tête du bas vers le haut du nez, peut-être à cause de la différence de taille. Je n’ai pas exagéré, et il a tout de suite compris qu’il avait fait une erreur, c’est tout. Mais mon nez va bien ; j’avais mal, mais tout allait bien », a déclaré le portier de l'OM après la défaite face au Real Madrid ce mardi soir. Heureusement pour Roberto De Zerbi, Geronimo Rulli tiendra donc sa place contre le PSG ce dimanche soir au Vélodrome.