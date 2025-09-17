«J'avais mal», ce joueur de l'OM balance après l'agression !

Amadou Diawara

S'il a battu l'OM, le Real Madrid a perdu Dani Carvajal en cours de match. En effet, le capitaine merengue s'est fait expulser après avoir asséné un coup de tête à Geronimo Rulli. Après le coup de sifflet final de la rencontre, le portier de l'OM a raconté son altercation avec Dani Carvajal.

Pour le compte de la première journée de la saison régulière en Ligue des Champions, l'OM s'est frotté au Real Madrid ce mardi soir. Toutefois, les hommes de Roberto De Zerbi se sont inclinés face aux Merengue au Santiago Bernabeu (2-1). Pourtant, la Maison-Blanche a été réduite à 10 à la 72ème minute de jeu.

Carvajal a asséné un coup de tête à Rulli A la suite d'une altercation avec Geronimo Rulli, Dani Carvajal a été l'auteur d'un très vilain geste. En effet, le capitaine du Real Madrid a asséné un coup de tête au gardien de l'OM. Logiquement, l'arbitre de la rencontre l'a expulsé immédiatement.