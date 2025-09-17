Kylian Mbappé : Sensation à l'OM, le message que personne n'a vu venir !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, l'OM de Roberto De Zerbi a fait trembler le Real Madrid. S'il s'est finalement incliné au Santiago Bernabeu, le club phocéen a mené au score et a réussi à tenir la Maison-Blanche en échec pendant 81 minutes. Après le coup de sifflet final de la rencontre, Kylian Mbappé a affirmé qu'il n'était pas surpris par la prestation de l'OM, avouant qu'il avait regardé tous les matchs des Marseillais cette saison.

Pour la première journée de la phase régulière de la Ligue des Champions, l'OM a eu la lourde tâche de se frotter au Real Madrid. Et les Marseillais sont loin d'avoir été ridicules face à la bande à Kylian Mbappé.

Real Madrid 2-1 OM Si le Real Madrid s'est montré très dangereux dans les premières minutes de la rencontre, c'est l'OM qui a ouvert le score, et ce, grâce à une réalisation de Timothy Weah inscrite à la 22ème minute de jeu. Toutefois, les hommes de Roberto De Zerbi n'ont pu jouir de leur avantage que pendant six minutes. En effet, Kylian Mbappé a égalisé sur penalty (28'), avant d'offrir la victoire à son équipe à la 81ème minute de jeu, encore une fois grâce à un coup de pied de réparation.