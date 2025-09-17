Transferts : «Un énorme joueur» a refusé l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

À seulement 19 ans, Saïmon Bouabré a pris une décision forte pour sa carrière. Convoqué par Gérald Baticle avec l’équipe de France Espoirs, l’ancien Monégasque a quitté la Ligue 1 pour rejoindre l’Arabie Saoudite. Courtisé par l’OM, il a préféré l’assurance du temps de jeu et l’offre alléchante du Neom FC. Une décision compréhensible pour Bertrand Latour.

Saïmon Bouabré était l’un des jeunes talents les plus suivis de l’AS Monaco. Milieu offensif doté d’une belle vision de jeu et d’une maturité précoce, il avait séduit plusieurs clubs européens, dont l’OM et le Paris FC. Mais contre toute attente, le joueur a choisi de s’envoler pour l’Arabie Saoudite lors de ce mercato estival. Transféré pour environ 10M€, il a rejoint le Neom FC, où Christophe Galtier lui a offert des garanties sportives.

Une tendance inquiètante Malgré lui, Bouabré est devenu le symbole d'une jeunesse qui file en Arabie Saoudite, également pour des raisons financières. Pour Bertrand Latour, cette posture est tout à faire compréhensive.