«Un vagabond» a quitté l'OM !

Après la bagarre le soir du premier match face à Rennes le mois dernier, Adrien Rabiot a été placé sur la liste des transferts à l'OM. Le milieu de terrain a fini par quitter le club de la cité phocéenne à la toute fin du mercato en direction de l'AC Milan. L'occasion pour lui de retrouver Massimiliano Allegri, son ancien entraîneur à la Juventus.

En arrivant à l'OM en septembre 2024, Adrien Rabiot avait surpris tout le monde. Le milieu de terrain a déjà fait ses valises un an plus tard pour rejoindre l'AC Milan. Une décision motivée par la présence de Massimiliano Allegri au poste d'entraîneur. Ce dernier lui a d'ailleurs attribué un drôle de surnom à son arrivée.

Retrouvailles heureuses pour Rabiot En bons termes avec Massimiliano Allegri, Adrien Rabiot n'a pas caché sa joie au moment de retrouver l'entraîneur italien. Et ce dernier est également très ravi d'avoir validé le recrutement du Français de 30 ans. « C'est un peu un vagabond… (rires). Le club a fait du bon travail sur le marché des transferts et a amélioré le niveau de qualité de l'équipe » a-t-il déclaré avant le match face à Bologne dimanche soir.