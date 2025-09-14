Hakimi : Perturbé, il demande à changer d’équipe !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Jeune défenseur de talent repéré durant sa jeunesse, Achraf Hakimi naît à Madrid de parents marocains. Entré dans le centre de formation du Real Madrid, avec qui il fera ses débuts professionnels, il décide à 17 ans de représenter le Maroc sur le plan sportif. Nasser Larguet, ancien directeur technique national, raconte sa rencontre avec le joueur âgé de 26 ans aujourd'hui.

Pour son équipe nationale, le Maroc est parfois obligé d'aller rencontrer les joueurs qui ont la possibilité de représenter plusieurs équipes en fonction de leurs origines et leur pays de naissance. Dans le cas d'Achraf Hakimi, il aurait pu porter les couleurs de la Roja à l'heure actuelle. Repéré très tôt, il a fini par choisir le Maroc. Nasser Larguet en a dit un peu plus sur le processus dans ces cas-là.

Hakimi, un talent bien gardé Défenseur de qualité, Achraf Hakimi est considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs à son poste. A ses débuts, il aurait pu choisir une trajectoire bien différente pour encore plus briller en sélection. « Hakimi ? On l’a découvert à 15-16 ans. Je suis parti rencontrer le directeur de la formation du Real Madrid pour lui dire qu’il pouvait y avoir des conflits entre le championnat et des matches qui sont dans le calendrier FIFA » débute Nasser Larguet, ancien directeur technique national pour l'équipe du Maroc, dans un entretien pour JMA Morocco.