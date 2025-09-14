RC Lens : Le transfert «rêvé» au PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le RC Lens défie le PSG sur son terrain ce dimanche après-midi à 17h15. De quoi inspirer quelques questions basées sur l'adversaire du jour à Raphaël Domenach pour Pierre Sage. Le technicien du club lensois s'est notamment attardé sur Vitinha, un élément si précieux qu'il aimerait l'avoir chez lui à Lens.

Ce dimanche 14 septembre marque le premier choc face au PSG cette saison pour le RC Lens. Un déplacement compliqué au Parc des princes à 17h15 pour les hommes de Pierre Sage qui a avoué « tout » aimer dans l'équipe de Luis Enrique. Et particulièrement Vitinha.

Pierre Sage partage le joueur du PSG qu'il souhaiterait disposer dans son groupe : «Vitinha» Raphaël Domenach lui a demandé quel joueur du PSG il aimerait avoir dans son groupe pendant une interview avec le média Carré. La réponse fut claire et immédiate : Vitinha. « Aujourd'hui, je dirais Vitinha. Ce n'est pas par rapport à un besoin qu'on aurait chez nous, mais vraiment à sa capacité à transformer un ballon pourri en un super ballon. Au travers d'une position, créer une situation qui n'existait pas ».