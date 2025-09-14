Arabie Saoudite : L'annonce surprise après l'OM !

Arrivé il y a un an et demi en provenance de l’OM dans le cadre d’un transfert estimé à 23M€, Renan Lodi n’est plus un joueur d’Al-Hilal. Comme indiqué par le club saoudien, il a reçu une lettre de son représentant lui annonçant la rupture de son contrat, une décision qu’a justifié l’ancien marseillais.
Après seulement six mois passés à l’OM, Renan Lodi (27 ans) a été transféré à Al-Hilal en janvier 2024 contre 23M€, une expérience qui est déjà arrivée à son terme. Dans un communiqué, le club saoudien a annoncé que l’international brésilien (19 sélections) avait résilié unilatéralement son contrat, qui courait jusqu’en juin 2027.
« Le club a reçu une lettre de son représentant légal annonçant la résiliation unilatérale de son contrat »
« Le directeur de la communication du club d’Al-Hilal, M. Hicham Al-Kathiri, a clarifié les derniers développements concernant le joueur brésilien Renan Lodi, membre de l’équipe première de football du club. Il a indiqué que le joueur a quitté le pays hier soir pour rejoindre le Brésil, et qu’après son départ, le club a reçu une lettre de son représentant légal annonçant la résiliation unilatérale de son contrat en cours avec Al-Hilal. M. Al-Kathiri a souligné que la direction du club n’hésitera pas à entreprendre toutes les démarches juridiques nécessaires pour préserver les droits du club, conformément aux réglementations en vigueur. Il a également affirmé que tous les développements relatifs à cette affaire seront communiqués, dans un souci de transparence envers les supporters d’Al-Hilal », a indiqué Al-Hilal.
« Mon avocat m'a dit que je ne pouvais pas être privé de l'exercice de ma profession »
Une décision que Renan Lodi a justifiée. Dans des propos relayés par le journaliste Fabrizio Romano, l’ancien joueur de l’OM a expliqué : « Au cours des dernières semaines, j'ai tenté de trouver une solution à l'amiable avec Al-Hilal, mais je n'ai reçu aucune réponse. Mon avocat m'a dit que je ne pouvais pas être privé de l'exercice de ma profession. »