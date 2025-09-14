Arabie Saoudite : L'annonce surprise après l'OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé il y a un an et demi en provenance de l’OM dans le cadre d’un transfert estimé à 23M€, Renan Lodi n’est plus un joueur d’Al-Hilal. Comme indiqué par le club saoudien, il a reçu une lettre de son représentant lui annonçant la rupture de son contrat, une décision qu’a justifié l’ancien marseillais.

Après seulement six mois passés à l’OM, Renan Lodi (27 ans) a été transféré à Al-Hilal en janvier 2024 contre 23M€, une expérience qui est déjà arrivée à son terme. Dans un communiqué, le club saoudien a annoncé que l’international brésilien (19 sélections) avait résilié unilatéralement son contrat, qui courait jusqu’en juin 2027.

« Le club a reçu une lettre de son représentant légal annonçant la résiliation unilatérale de son contrat » « Le directeur de la communication du club d’Al-Hilal, M. Hicham Al-Kathiri, a clarifié les derniers développements concernant le joueur brésilien Renan Lodi, membre de l’équipe première de football du club. Il a indiqué que le joueur a quitté le pays hier soir pour rejoindre le Brésil, et qu’après son départ, le club a reçu une lettre de son représentant légal annonçant la résiliation unilatérale de son contrat en cours avec Al-Hilal. M. Al-Kathiri a souligné que la direction du club n’hésitera pas à entreprendre toutes les démarches juridiques nécessaires pour préserver les droits du club, conformément aux réglementations en vigueur. Il a également affirmé que tous les développements relatifs à cette affaire seront communiqués, dans un souci de transparence envers les supporters d’Al-Hilal », a indiqué Al-Hilal.