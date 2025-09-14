Transfert : Un attaquant au PSG, ils tombent d'accord !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, plusieurs joueurs du PSG ont été convoités sur le mercato. Cela a été le cas de Gonçalo Ramos, qui a intéressé plusieurs clubs à l’étranger. Néanmoins, le Portugais, très apprécié de Luis Enrique a décidé de rester à Paris, bien déterminé à s’imposer au sein du club parisien.

Le PSG va devoir trouver des solutions. Durant la dernière trêve internationale, le club de la capitale a subi deux gros coups durs avec les blessures de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé. Absents respectivement pour quatre et six semaines, les deux stars offensives vont se concentrer sur leur rééducation, tandis que Luis Enrique va quant à lui devoir trouver des solutions en attaque. L’une d’entre elles devrait amener Gonçalo Ramos à jouer davantage dans les prochaines semaines.

Gonçalo Ramos extrêmement efficace Arrivé en 2023 au PSG, l’attaquant portugais a jusque-là occupé un rôle de remplaçant de luxe à Paris. Très efficace, Ramos a été le troisième meilleur buteur du PSG la saison dernière (19 buts) malgré un temps de jeu peu conséquent. L’attaquant de 24 ans est d’ailleurs plus efficace qu’un Ousmane Dembélé par exemple, en termes de ratio minutes disputées/buts. En mai dernier, Luis Enrique louait les prestations de son numéro 9.