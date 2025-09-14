Transfert : Un attaquant au PSG, ils tombent d'accord !

Cet été, plusieurs joueurs du PSG ont été convoités sur le mercato. Cela a été le cas de Gonçalo Ramos, qui a intéressé plusieurs clubs à l’étranger. Néanmoins, le Portugais, très apprécié de Luis Enrique a décidé de rester à Paris, bien déterminé à s’imposer au sein du club parisien.
Le PSG va devoir trouver des solutions. Durant la dernière trêve internationale, le club de la capitale a subi deux gros coups durs avec les blessures de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé. Absents respectivement pour quatre et six semaines, les deux stars offensives vont se concentrer sur leur rééducation, tandis que Luis Enrique va quant à lui devoir trouver des solutions en attaque. L’une d’entre elles devrait amener Gonçalo Ramos à jouer davantage dans les prochaines semaines.
Gonçalo Ramos extrêmement efficace
Arrivé en 2023 au PSG, l’attaquant portugais a jusque-là occupé un rôle de remplaçant de luxe à Paris. Très efficace, Ramos a été le troisième meilleur buteur du PSG la saison dernière (19 buts) malgré un temps de jeu peu conséquent. L’attaquant de 24 ans est d’ailleurs plus efficace qu’un Ousmane Dembélé par exemple, en termes de ratio minutes disputées/buts. En mai dernier, Luis Enrique louait les prestations de son numéro 9.
Convoité, le Portugais a souhaité rester au PSG
« Gonçalo Ramos est un joueur indiscutable pour moi et pour l'équipe, pas seulement pour son comportement, mais pour son attitude a l'entraînement sur le terrain. Un joueur de ce niveau nous apporte une garantie. Il est prêt pour joueur 0 ou 90 minutes. Quand on le voit, il fait plus vieux, il fait mûr », confiait ainsi Luis Enrique. Comme l’indique le Parisien ce dimanche, Gonçalo Ramos a été convoité par plusieurs clubs cet été. Néanmoins, l’international Portugais se sent bien au PSG où il est installé avec sa compagne, et a donc décidé de rempiler pour une troisième année à Paris.