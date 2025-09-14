OM : «Il part pour une seule raison», la vérité sur le transfert de Rabiot !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après une fin de mercato très agitée à l'OM, Adrien Rabiot a fini par changer de club et il s'est engagé à l'AC Milan. Une nouvelle collaboration qui l'enchante beaucoup puisque le Français va y retrouver Massimiliano Allegri, qui entraînait la Juventus de Turin en 2021-2024, quand le milieu de terrain jouait là-bas.

Alors qu'il semblait parti pour disputer sa deuxième saison avec l'OM, Adrien Rabiot a connu un premier match houleux, qui s'est terminé en bagarre avec Jonathan Rowe. Le club a fini par le placer très vite sur la liste des départs et le Français a signé un contrat jusqu'en 2028 avec l'AC Milan. Une destination qui n'a pas du tout été choisie au hasard. La perspective de retrouver Massimiliano Allegri l'intéressait fortement.

Rabiot quitte l'OM pour retrouver Allegri Plutôt heureux lors de ses premières déclarations après son arrivée à Milan, Adrien Rabiot a hâte de débuter sa nouvelle aventure. Et pour cause : ses retrouvailles avec Massimiliano Allegri semblent l'enchanter. « Il préfère suivre son instinct, il a toujours fonctionné comme ça. Il avait un moyen de trouver un club de Ligue des champions ou en Arabie Saoudite. Il va là-bas pour une seule raison, pour Massimiliano Allegri » affirme le journaliste Loïc Tanzi dans L'Equipe de Greg.