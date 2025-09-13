Rabiot lâché par l'OM : La grande révélation sur un transfert à Paris !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A la recherche d’un renfort expérimenté dans l’entrejeu, le Paris FC a notamment tenté de s’attacher les services de N’Golo Kanté. Et qu’en est-il d’Adrien Rabiot, perçu comme une opportunité de marché par l’AC Milan, son nouveau club, après sa mise à l’écart à l’OM ? Le promu n’aurait tenté aucune approche dans ce dossier.

Conscients que de nombreux mouvements allaient avoir lieu à l’OM, Pablo Longoria et Medhi Benatia ne s’attendaient sûrement pas à céder Adrien Rabiot dans les dernières heures du mercato estival. L’international français, élément essentiel de Roberto De Zerbi la saison dernière, a été placé sur la liste des transferts après sa bagarre dans le vestiaire avec Jonathan Rowe, au soir de la 1ère journée de Ligue 1.

Le PFC n’a pas tenté Rabiot L’AC Milan en a donc profité pour recruter le milieu de terrain de 30 ans pour 10M€, tandis que d’autres formations de Premier League étaient également en lice dans ce dossier. Et qu’en est-il du Paris FC, l’ambitieux promu racheté par la famille Arnault et désireux de se renforcer dans l’entrejeu ? D’après Le Parisien, il n’y a eu aucune approche de la part du Paris FC pour l’international français.