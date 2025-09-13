PSG : Luis Enrique annonce le départ d'un joueur en public !

Présent en conférence de presse pour la première fois depuis la fin du mercato, Luis Enrique a été interrogé sur le départ de Presnel Kimpembe qui s'est engagé avec le Qatar Sports Club. Le technicien espagnol regrette la façon dont s'est passée la fin de l'aventure du défenseur formé au PSG.
Il y a quelques jours, le PSG officialisait le départ de Presnel Kimpembe dont les deux dernières saisons ont été gâchées par une blessure au tendon d'Achille qui ne l'a jamais vraiment lâché. Le défenseur formé au sein du club de la capitale a rejoint le Qatar.
Kimpembe quitte le PSG
Par le biais d'un communiqué, le PSG avait ainsi officialisé le transfert de Presnel Kimpembe dont le contrat prenait fin dans un an. « Formé au Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe s’engage au Qatar Sports Club dans le cadre d’un transfert définitif, après vingt ans passés en Rouge & Bleu », écrit le club de la capitale.
«Tout le monde l’adore»
Dimanche, un hommage sera d'ailleurs rendu à Presnel Kimpembe à l'occasion de la venue du RC Lens au Parc des Princes, Luis Enrique a été interrogé sur le départ du champion du monde 2018. Et l'entraîneur du PSG ne manque pas de s'enflammer pour Kimpembe. « Tout le monde l’adore, moi aussi j’adore Presko, mais c’est la vie. Il a été blessé depuis presque trois ans, c’est dommage car c’est un joueur de très haut niveau. Encore aujourd’hui. C’est difficile car je n’ai pas pu lui donner le temps dont il avait besoin. Ce sera un jour important pour dire au revoir à Presko demain. Je lui souhaite le meilleur car il le mérite », assure le technicien espagnol en conférence de presse.