PSG : Luis Enrique annonce le départ d'un joueur en public !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse pour la première fois depuis la fin du mercato, Luis Enrique a été interrogé sur le départ de Presnel Kimpembe qui s'est engagé avec le Qatar Sports Club. Le technicien espagnol regrette la façon dont s'est passée la fin de l'aventure du défenseur formé au PSG.

Il y a quelques jours, le PSG officialisait le départ de Presnel Kimpembe dont les deux dernières saisons ont été gâchées par une blessure au tendon d'Achille qui ne l'a jamais vraiment lâché. Le défenseur formé au sein du club de la capitale a rejoint le Qatar.

Kimpembe quitte le PSG Par le biais d'un communiqué, le PSG avait ainsi officialisé le transfert de Presnel Kimpembe dont le contrat prenait fin dans un an. « Formé au Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe s’engage au Qatar Sports Club dans le cadre d’un transfert définitif, après vingt ans passés en Rouge & Bleu », écrit le club de la capitale.